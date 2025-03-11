Белый дом: Канада превращается из союзника в конкурента США

«Канада является соседом. Они партнеры. Они всегда были союзниками. Возможно, теперь они становятся конкурентами», — заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она комментировала обостряющиеся торговые споры между США и Канадой. Ливитт в том числе попросили уточнить, по-прежнему ли американское правительство считает Канаду союзницей, несмотря на ее угрозы прекратить подачу электричества в некоторые районы Соединенных Штатов.