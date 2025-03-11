Белый дом: Канада превращается из союзника в конкурента США

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Американская администрация считает, что Канада, возможно, превращается из союзника в конкурента Соединенных Штатов.
«Канада является соседом. Они партнеры. Они всегда были союзниками. Возможно, теперь они становятся конкурентами», — заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она комментировала обостряющиеся торговые споры между США и Канадой. Ливитт в том числе попросили уточнить, по-прежнему ли американское правительство считает Канаду союзницей, несмотря на ее угрозы прекратить подачу электричества в некоторые районы Соединенных Штатов.
При этом официальный представитель Белого дома повторила, что, по мнению американского президента Дональда Трампа, «канадцы получили бы огромную выгоду» от вхождения своей страны в состав Соединенных Штатов. Трамп по-прежнему предлагает Канаде стать «51-м [американским] штатом», отметила Ливитт.
Кроме того, она вслед за президентом США предупредила, что Вашингтон «навяжет Канаде серьезные последствия», если та действительно пойдет на прекращение подачи электроэнергии в соседние американские районы.