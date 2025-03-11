Reuters: Трамп не настаивает на демилитаризации Украины

Об этом пишет Reuters.
В публикации указано, что Трамп «оказывает огромное давление на Украину». До старта переговоров в Саудовской Аравии он якобы одобрил многие требования Москвы. В качестве примера приводится его позиция по невступлению Украины в НАТО.
Европейский чиновник уточнил, что демилитаризация — одно из немногих требований России, на выполнении которого Трамп не настаивает.
Ранее глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж не примет демилитаризацию Украины в рамках урегулирования конфликта.