Трамп анонсировал встречу США и России «сегодня или завтра»

«Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними (Россией.— ''Ъ'') позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно», — сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.