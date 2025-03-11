Трамп анонсировал встречу США и России «сегодня или завтра»

«Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними (Россией.— ''Ъ'') позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно», — сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
10 марта CNN со ссылкой на источники сообщал, что США проведут в Саудовской Аравии отдельные переговоры с Россией и Украиной. Российский МИД и Кремль эту информацию отрицали.
11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США, она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «мяч на стороне России».
Американские власти сообщили о планах передать российской стороне предложение о прекращении боевых действий. Советник президента США Майк Уолц анонсировал встречу с российским коллегой в ближайшие дни (о ком идет речь, он не уточнил).