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Трамп надеется на согласие Путина прекратить огонь на Украине

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни.

Источник: AP 2024

«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки», — сказал Трамп, выступая перед журналистами на территории Белого дома.

По его словам, американские делегаты планируют переговоры с российской стороной «сегодня или завтра», чтобы обсудить условия возможного перемирия.

«Мы хотим завершить эту ужасную войну, где каждую неделю гибнут тысячи солдат. Если удастся добиться прекращения огня, это будет огромный шаг вперед», — подчеркнул он.

При этом Трамп отметил, что если Москва откажется от предложенного перемирия, боевые действия продолжатся.

«Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни», — заключил он.