Трамп надеется на согласие Путина прекратить огонь на Украине

«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки», — сказал Трамп, выступая перед журналистами на территории Белого дома.