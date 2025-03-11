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ЕС поддержал предложение перемирия на Украине

Евросоюз поддерживает итоги переговоров делегаций США и Украины в Джидды, включая предложение прекращения огня и решения Вашингтона возобновить военную помощь и предоставление разведданных Киеву, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: AP 2024

«Это позитивное событие, которое может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Теперь мяч на стороне России. ЕС готов сыграть свою полноценную роль вместе со своими партнерами в предстоящих мирных переговорах», — написала она в X.