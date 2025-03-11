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Туск: Европа готова помочь достичь мира на Украине

Премьер-министр Польши отметил, что американцы и украинцы совершили важный шаг к миру.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Европа готова помочь в достижении прочного мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров представителей США и Украины в Джидде.

«Похоже, что американцы и украинцы совершили важный шаг к миру. И Европа готова помочь в достижении справедливого и прочного мира», — написал Туск на английском языке в X.

11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде. По их итогам, украинская сторона поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, американцы, в свою очередь, объявили о возобновлении военной помощи Киеву и отмене паузы в обмене разведданными.