Туск: Европа готова помочь достичь мира на Украине

11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде. По их итогам, украинская сторона поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, американцы, в свою очередь, объявили о возобновлении военной помощи Киеву и отмене паузы в обмене разведданными.