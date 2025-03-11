Ермак: США и Украина проведут переговоры о прекращении огня на следующей неделе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал проведение на следующей неделе технического раунда переговоров американской и украинской делегаций о режиме прекращения огня на Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Как анонсировал руководитель офиса Андрей Ермак, уже на следующей неделе начнется следующий раунд переговоров. Он будет уже более техническим, в рамках этой встречи будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», — сказала журналистка в прямом включении украинского телемарафона из Джидды.
По ее словам, Ермак сказал журналистам, что диалог США и Украины будет продолжаться. Издание «Страна» также сообщило, ссылаясь на слова Ермака, что на следующей неделе на техническом экспертном уровне команды начнут говорить о прекращении огня на 30 дней. При этом примерные даты планируемой встречи в украинских СМИ не называются.
Во вторник в Джидде прошли переговоры между делегациями США и Украины. Они длились около девяти с половиной часов. По итогам переговоров на сайте Владимира Зеленского было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи Киеву. При этом Зеленский отдельно уточнил, что Украина не прекратит огонь в одностороннем порядке.