Ермак: США и Украина проведут переговоры о прекращении огня на следующей неделе

«Как анонсировал руководитель офиса Андрей Ермак, уже на следующей неделе начнется следующий раунд переговоров. Он будет уже более техническим, в рамках этой встречи будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», — сказала журналистка в прямом включении украинского телемарафона из Джидды.