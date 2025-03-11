Трамп посчитал, сколько осталось до мира на Украине

США планируют встречу с представителями России в ближайшие дни для обсуждения украинского кризиса. 11 марта уже прошли переговоры США и Украины. По итогам встречи в Киеве заявили, что готовы пойти на сделку с Вашингтоном и установить 30-дневный режим прекращения огня.