Трамп посчитал, сколько осталось до мира на Украине

Большая часть украинского кризиса будет пройдена после согласия России о прекращении огня.
В случае, если президент России Владимир Путин даст согласие на прекращение огня, то это ознаменует прохождение, как минимум, 75% пути к урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Я надеюсь, он (Владимир Путин — прим. URA.RU) тоже согласится. Это будет уже 75% пути [до мирного разрешения]. Остальное лишь документальные подтверждения», — заявил Трамп журналистам. Трансляцию его выступления вел Белый дом на YouTube.
США планируют встречу с представителями России в ближайшие дни для обсуждения украинского кризиса. 11 марта уже прошли переговоры США и Украины. По итогам встречи в Киеве заявили, что готовы пойти на сделку с Вашингтоном и установить 30-дневный режим прекращения огня.