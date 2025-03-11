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Трамп посчитал, сколько осталось до мира на Украине

В случае, если президент России Владимир Путин даст согласие на прекращение огня, то это ознаменует прохождение, как минимум, 75% пути к урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Большая часть украинского кризиса будет пройдена после согласия России о прекращении огня.

В случае, если президент России Владимир Путин даст согласие на прекращение огня, то это ознаменует прохождение, как минимум, 75% пути к урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Я надеюсь, он (Владимир Путин — прим. URA.RU) тоже согласится. Это будет уже 75% пути [до мирного разрешения]. Остальное лишь документальные подтверждения», — заявил Трамп журналистам. Трансляцию его выступления вел Белый дом на YouTube.

США планируют встречу с представителями России в ближайшие дни для обсуждения украинского кризиса. 11 марта уже прошли переговоры США и Украины. По итогам встречи в Киеве заявили, что готовы пойти на сделку с Вашингтоном и установить 30-дневный режим прекращения огня.