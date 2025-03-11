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Захарова заявила, что РФ не исключает встречи с представителями США

МИД России Захарова не исключила контакты с представителями США в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российская сторона не исключает возможность контактов с представителями США. Об этом она заявила в разговоре с ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, дипломат подчеркнула: «Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о своих планах провести встречи с представителями России по украинскому вопросу. Эти встречи должны состояться 11 или 12 марта.

Недавно стало известно, что Европейский союз поддержал предложение о прекращении огня на территории Украины и возобновлении поставок из США. В Брюсселе считают, что это предложение станет «позитивным шагом на пути к установлению долгосрочного мира в стране».