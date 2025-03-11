Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша готова возобновить транспортировку американского оружия Украине

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш предостерег от «ура-оптимистических» настроений после двусторонней встречи Киева и Вашингтона.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Польша готова возобновить транспортировку американского оружия на Украину. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.

«Я хотел бы сказать, что Польша и ее аэропорт в Ясенках готовы принимать эту помощь и [мы] поддерживаем оперативную готовность [инфраструктуры]. Мы все время готовы к возобновлению американской помощи [для Украины]», — сказал министр, реагируя на итоги американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). В то же время политик предостерег от «ура-оптимистических» настроений после этой двусторонней встречи.

11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде. По их итогам, украинская сторона поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, американцы, в свою очередь, объявили о возобновлении военной помощи и обмена разведданными.