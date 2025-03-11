Польша готова возобновить транспортировку американского оружия Украине

«Я хотел бы сказать, что Польша и ее аэропорт в Ясенках готовы принимать эту помощь и [мы] поддерживаем оперативную готовность [инфраструктуры]. Мы все время готовы к возобновлению американской помощи [для Украины]», — сказал министр, реагируя на итоги американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). В то же время политик предостерег от «ура-оптимистических» настроений после этой двусторонней встречи.