Польша готова возобновить транспортировку американского оружия Украине

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Польша готова возобновить транспортировку американского оружия на Украину. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.
«Я хотел бы сказать, что Польша и ее аэропорт в Ясенках готовы принимать эту помощь и [мы] поддерживаем оперативную готовность [инфраструктуры]. Мы все время готовы к возобновлению американской помощи [для Украины]», — сказал министр, реагируя на итоги американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). В то же время политик предостерег от «ура-оптимистических» настроений после этой двусторонней встречи.
11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде. По их итогам, украинская сторона поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, американцы, в свою очередь, объявили о возобновлении военной помощи и обмена разведданными.