«Это большая разница»: Трамп намерен снова пригласить Зеленского в Белый дом

Трамп возобновил военную помощь Киеву после переговоров в Джидде. Эти обсуждения начались 11 марта и длились девять часов. Украинская делегация на встречах в Джидде попросила США инициировать частичное прекращение огня со стороны России. Они надеялись на прекращение атак с использованием беспилотников и ракет большой дальности.