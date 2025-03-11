Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины

«На фоне ускорения мирных переговоров Макрон уточнил, что сегодня необходимо перейти от концепции к плану, чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы на Украине был возможен прочный и продолжительный мир», — пишет издание.
Участники встречи согласились, что гарантии безопасности «не должны быть отделены от НАТО и его возможностей» в то время, когда происходит сближение Вашингтона и Москвы, отметили в офисе французского президента.
Ранее во вторник МИД Украины сообщил, что в Саудовской Аравии началась встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал.
Маркон во вторник провел встречу с рядом глав генштабов ЕС, а также Турции, Канады и Великобритании. Речь шла о возможном размещении военных на Украине после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».