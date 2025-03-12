Речан призвал инвестировать в Молдову, пообещав «большой потенциал роста»

Страны Бенилюкс находятся на третьем месте по объему прямых инвестиций в Молдову. В нынешнем бизнес-форуме принимают участие около 30 компаний. В ходе мероприятия пройдут отраслевые обсуждения по сельскому хозяйству, обрабатывающей промышленности и предоставлении услуг, а также индивидуальные сессии B2B для продвижения стратегических партнерских отношений с потенциальными инвесторами.