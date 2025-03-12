Речан призвал инвестировать в Молдову, пообещав «большой потенциал роста»

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. У Молдовы большой потенциал роста, который позволит иностранным инвесторам вести успешный бизнес, создавать рабочие места и вносить вклад в экономический прогресс страны. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан в своем обращении к предпринимателям, участвующим в деловом форуме «Бенилюкс-Молдова — 2025» в Кишиневе.
Премьер призвал изучить возможности для инвестирования в отрасли молдавской экономики с большим потенциалом роста, такие как современное сельское хозяйство, фармацевтика и информационные технологии.
Речан указал на то, что недавно агентство Fitch подтвердило рейтинг Молдовы на уровне B+ со стабильным прогнозом.
«Молдова проводит политику макроэкономической и финансовой стабильности, начала переговоры о присоединении к Европейскому Союзу и получит беспрецедентную помощь в размере 1,9 миллиарда евро от ЕС для содействия экономическому росту», — сказал премьер-министр.
Страны Бенилюкс находятся на третьем месте по объему прямых инвестиций в Молдову. В нынешнем бизнес-форуме принимают участие около 30 компаний. В ходе мероприятия пройдут отраслевые обсуждения по сельскому хозяйству, обрабатывающей промышленности и предоставлении услуг, а также индивидуальные сессии B2B для продвижения стратегических партнерских отношений с потенциальными инвесторами.