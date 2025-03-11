Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине

«Мы скажем им: “Вот что мы предлагаем. Украина готова остановить огонь и начать диалог”. Теперь им (России — Прим. Life.ru) нужно будет ответить “да” или “нет”. Я надеюсь, они скажут “да”. Если это произойдёт, мы сможем достичь серьёзного прогресса», — сказал Рубио.