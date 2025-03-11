Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине

Рубио положительно ответил на вопрос журналистов о том, намерен ли он проинформировать Россию о результатах переговоров.
«Мы скажем им: “Вот что мы предлагаем. Украина готова остановить огонь и начать диалог”. Теперь им (России — Прим. Life.ru) нужно будет ответить “да” или “нет”. Я надеюсь, они скажут “да”. Если это произойдёт, мы сможем достичь серьёзного прогресса», — сказал Рубио.
Трансляцию вели главные американские телеканалы.
Напомним, переговоры в Джидде между США и Украиной начались 11 марта в полдень. От Вашингтона участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц. Украину представляли министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. В Госдепе США отметили, что человечество ждёт «фантастические новости».