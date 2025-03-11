Зеленский поблагодарил Трампа после встречи делегаций Украины и США

Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.
«Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивность разговора наших команд», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Также он прокомментировал договоренности о прекращении огня на 30 дней, заявив, что, когда они заработают, можно подготовить с партнерами Киева на уровне рабочих документов «все аспекты» для надежности мира и длительного обеспечения безопасности.
Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
После этого министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.