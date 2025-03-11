О чем США и Украина договорились в Саудовской Аравии

Переговоры в Джидде прошли на фоне самой массированной за три года атаки украинских беспилотников на российские регионы. В результате ударов в Подмосковье пострадали 20 человек, из которых трое скончались. В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявили, что эта атака — «дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован». В Кремле, отвечая на вопрос, связывает ли Москва эти удары с ожидаемыми переговорами по урегулированию, отметили, что никаких переговоров пока нет, поэтому срывать нечего. «Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.