Трамп назвал сроки окончания боев на Украине

Переговоры между Украиной и США прошли в Саудовской Аравии 11 марта. После встречи Вашингтон пообещал уведомить Россию об одобрении Киевом соглашения о приостановке огня. Об этом заявлял госсекретарь США Джей Ди Вэнс.