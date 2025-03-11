Трамп назвал сроки окончания боев на Украине

В ближайшие дни на Украине может установиться режим приостановки огня, считает Трамп.
Режим 30-дневного прекращения огня на Украине может начаться в ближайшие дни. Такой прогноз дал президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.
«Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения», — сказал Трамп журналистам перед Белым домом. Мероприятие транслировал Fox News.
Переговоры между Украиной и США прошли в Саудовской Аравии 11 марта. После встречи Вашингтон пообещал уведомить Россию об одобрении Киевом соглашения о приостановке огня. Об этом заявлял госсекретарь США Джей Ди Вэнс.