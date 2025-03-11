Украина после переговоров с США согласилась прекратить огонь на 30 дней

Делегации Украины и США завершили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Они начались около полудня и продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время Дональд Трамп должен созвониться с Владимиром Путиным.