Трамп надеется на согласие Путина по прекращению огня на Украине

«Украина согласилась на прекращение огня. Теперь нам нужно получить согласие от президента Путина, чтобы продвинуть этот процесс», — сообщил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, американские делегаты планируют переговоры с российскими чиновниками «сегодня или завтра». Они собираются обсудить условия возможного перемирия.
Ранее Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным «на этой неделе». Это обещание стало результатом американо-украинских переговоров в Джидде, по итогам которых Украина согласилась немедленно остановить огонь на 30 дней.