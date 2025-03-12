Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вызовы времени. Куйвашев поставил задачи новому министру образования

Глава региона Евгений Куйвашев поручил новому министру образования Свердловской области усилить работу по обновлению учреждений СПО и по развитию проекта «Профессионалитет».

Пополнение в команде.

Новым министром образования региона была назначена Светлана Тренихина. В ходе рабочей встречи губернатор поставил перед ней ряд задач. В числе поручений — усилить работу по обновлению учреждений среднего профессионального образования. «Для меня большая честь стать членом команды губернатора, — сказала Светлана Тренихина. — Экономика Свердловской области нуждается не только в инженерных и промышленных кадрах, мы не должны упускать и другие направления. Необходимо также создавать безопасные и комфортные условия в детских садах и школах, учреждениях СПО и вузах, обеспечить все возможности для развития подрастающего поколения».

Светлана Тренихина родилась в столице Урала. Высшее образование получила в УрГУ, позднее также окончила Уральскую государственную юридическую академию. Глава ведомства имеет 25-летний стаж работы на руководящих должностях, в течение восьми лет работала директором гимназии, возглавляла институт развития образования Свердловской области, имеет учёную степень кандидата социологических наук. Почётный работник сферы образования РФ. После отставки экс-главы ведомства Юрия Биктуганова полгода исполняла его обязанности. В работе применяет инновационные управленческие технологии.

Напомним, что Свердловская область присоединилась к программе «Профессионалитет» ещё в 2022 году. Проект стал ответом на вызовы, стоящие перед экономикой России и Среднего Урала. На данный момент в регионе действует 12 кластеров с участием 65 колледжей и 117 предприятий.

Более тысячи школ.

В целом система образования Свердловской области очень обширна: здесь работает более тысячи школ, 125 техникумов и колледжей, два десятка вузов. Особое внимание региональные власти уделяют кадровому вопросу, подготовке наиболее дефицитных в сфере образования специалистов.

Для повышения и укрепления престижа профессии, повышения качества жизни педагогов в регионе действует ряд мер поддержки. Например, участникам программы «Земский учитель» предоставляются выплаты в 1 млн рублей. В 2024 году их получили 74 человека. Есть ежемесячные выплаты педагогам, удостоенным почётных званий. Победители и призёры всероссийских конкурсов получают премии губернатора.

Значительные средства направляются также на поддержку педагогов дополнительного образования. В Свердловской области трудится порядка 15 тысяч таких специалистов. В рамках проекта «Уральская инженерная школа» на поощрение учителей, создание в школах и детских садах лабораторий, кабинетов технологий, мастерских ежегодно направляются денежные средства.

Долгожданный проект.

В рамках строительной госпрограммы, утверждённой главой региона, на Среднем Урале возводится или проектируется 15 школ. Одним из первых объектов, сданных 2025 году в Свердловской области, стало новое здание общеобразовательной школы в посёлке Пышма. Уже 1 сентября она примет около 400 учащихся.

«На реализацию долгожданного проекта направлено более миллиарда рублей, — рассказал первый замгубернатора Алексей Шмыков. — Строительство здания площадью свыше 10 тысяч квадратных метров велось в рамках целевой программы “Современный облик сельских территорий”. К началу учебного года учреждению нужно пройти лицензирование, приобрести необходимое оборудование, учебные и методические материалы».

В новом здании предусмотрены столовая, медицинский блок, зрительный зал, библиотека и спортивные площадки. В классах установлены интерактивные доски, смонтировано стационарное оборудование. В техническом подвале расположены индивидуальный тепловой пункт и вентиляционная камера. Предусмотрено помещение для резервных водонагревателей. Пищеблок на 200 мест оснащён холодильным оборудованием и линией раздачи, которая уже готова к работе.