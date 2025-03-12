Вызовы времени. Куйвашев поставил задачи новому министру образования

Новым министром образования региона была назначена Светлана Тренихина. В ходе рабочей встречи губернатор поставил перед ней ряд задач. В числе поручений — усилить работу по обновлению учреждений среднего профессионального образования. «Для меня большая честь стать членом команды губернатора, — сказала Светлана Тренихина. — Экономика Свердловской области нуждается не только в инженерных и промышленных кадрах, мы не должны упускать и другие направления. Необходимо также создавать безопасные и комфортные условия в детских садах и школах, учреждениях СПО и вузах, обеспечить все возможности для развития подрастающего поколения».