Вызовы времени. Куйвашев поставил задачи новому министру образования

Пополнение в команде.
Новым министром образования региона была назначена Светлана Тренихина. В ходе рабочей встречи губернатор поставил перед ней ряд задач. В числе поручений — усилить работу по обновлению учреждений среднего профессионального образования. «Для меня большая честь стать членом команды губернатора, — сказала Светлана Тренихина. — Экономика Свердловской области нуждается не только в инженерных и промышленных кадрах, мы не должны упускать и другие направления. Необходимо также создавать безопасные и комфортные условия в детских садах и школах, учреждениях СПО и вузах, обеспечить все возможности для развития подрастающего поколения».
Светлана Тренихина родилась в столице Урала. Высшее образование получила в УрГУ, позднее также окончила Уральскую государственную юридическую академию. Глава ведомства имеет 25-летний стаж работы на руководящих должностях, в течение восьми лет работала директором гимназии, возглавляла институт развития образования Свердловской области, имеет учёную степень кандидата социологических наук. Почётный работник сферы образования РФ. После отставки экс-главы ведомства Юрия Биктуганова полгода исполняла его обязанности. В работе применяет инновационные управленческие технологии.
Напомним, что Свердловская область присоединилась к программе «Профессионалитет» ещё в 2022 году. Проект стал ответом на вызовы, стоящие перед экономикой России и Среднего Урала. На данный момент в регионе действует 12 кластеров с участием 65 колледжей и 117 предприятий.
Более тысячи школ.
В целом система образования Свердловской области очень обширна: здесь работает более тысячи школ, 125 техникумов и колледжей, два десятка вузов. Особое внимание региональные власти уделяют кадровому вопросу, подготовке наиболее дефицитных в сфере образования специалистов.
Для повышения и укрепления престижа профессии, повышения качества жизни педагогов в регионе действует ряд мер поддержки. Например, участникам программы «Земский учитель» предоставляются выплаты в 1 млн рублей. В 2024 году их получили 74 человека. Есть ежемесячные выплаты педагогам, удостоенным почётных званий. Победители и призёры всероссийских конкурсов получают премии губернатора.
Значительные средства направляются также на поддержку педагогов дополнительного образования. В Свердловской области трудится порядка 15 тысяч таких специалистов. В рамках проекта «Уральская инженерная школа» на поощрение учителей, создание в школах и детских садах лабораторий, кабинетов технологий, мастерских ежегодно направляются денежные средства.
Долгожданный проект.
В рамках строительной госпрограммы, утверждённой главой региона, на Среднем Урале возводится или проектируется 15 школ. Одним из первых объектов, сданных 2025 году в Свердловской области, стало новое здание общеобразовательной школы в посёлке Пышма. Уже 1 сентября она примет около 400 учащихся.
«На реализацию долгожданного проекта направлено более миллиарда рублей, — рассказал первый замгубернатора Алексей Шмыков. — Строительство здания площадью свыше 10 тысяч квадратных метров велось в рамках целевой программы “Современный облик сельских территорий”. К началу учебного года учреждению нужно пройти лицензирование, приобрести необходимое оборудование, учебные и методические материалы».
В новом здании предусмотрены столовая, медицинский блок, зрительный зал, библиотека и спортивные площадки. В классах установлены интерактивные доски, смонтировано стационарное оборудование. В техническом подвале расположены индивидуальный тепловой пункт и вентиляционная камера. Предусмотрено помещение для резервных водонагревателей. Пищеблок на 200 мест оснащён холодильным оборудованием и линией раздачи, которая уже готова к работе.