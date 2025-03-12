Операторы смерти: Какие подразделения ВСУ причастны к атаке на Россию беспилотниками-камикадзе

На ниве борьбы с москалями Олег Микац, похоже, преуспел. Согласно его декларации о доходах за 2023 год, за последние несколько лет он обзавёлся тремя участками земли общей площадью под 2 гектара, люксовым британским внедорожником Land Rover Discovery и чиновничьей классикой — Toyota Land Cruiser 200. В 2023 году он заработал (по курсу) более 10 млн рублей в виде зарплаты и ещё 1,7 млн в виде единоразовой материальной помощи. Наличными семья генерала задекларировала 100 тыс. долларов и 40 тыс. евро, ещё 36 тыс. долларов лежат на банковском вкладе.