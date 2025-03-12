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Reuters: Трамп на переговорах сжалился над Киевом, несмотря на требования Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп не стал требовать от Украины демилитаризации в ходе переговоров о мирном разрешении кризиса. Об этом заявили источник Reuters и отметил, что США не стали выдвигать такое условие, несмотря на позицию России.

Трамп не стал требовать демилитаризации от Украины, пишет Reuters.

Глава Белого дома Дональд Трамп не стал требовать от Украины демилитаризации в ходе переговоров о мирном разрешении кризиса. Об этом заявили источник Reuters и отметил, что США не стали выдвигать такое условие, несмотря на позицию России.

«Демилитаризация — одно из немногих требований России, по вопросу выполнения которых Трамп не давил на Украину», — говорится в публикации агентства. Информацию передал высокопоставленный европейский чиновник.

Одной из целей СВО является демилитаризация Украины. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в марте 2024 года заявлял, что Москва выполнила эту цель, поскольку у Киева не осталось собственного вооружения.