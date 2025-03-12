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Трамп не потребовал демилитаризации Украины в переговорах с США

Президент США Дональд Трамп не потребовал демилитаризацию Украины в ходе переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Джидде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата из Европы.

«Демилитаризация Украины — одно из немногих требований России, на выполнении которого Трамп не настаивал», — указано в материале. Источник добавил о желании Европы, чтобы так и оставалось.

По данным источника, Трамп отвергает идею о вступлении Украины в НАТО. В материале также упоминается парижский «Форум по обороне и стратегии». На этом мероприятии министр обороны Франции Себастьен Лекорню высказался против демилитаризации Украины.

Напомним, что по итогам американо-украинских переговоров в Джидде Трамп решил возобновить военную поддержку Киева. Кроме того, президент США выразил надежду на согласие Путина по вопросу прекращения огня на Украине.