В конгрессе США одобрили законопроект, позволяющий избежать шатдаун

Документ также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере 485 миллионов долларов для поддержки усилий ведомства по депортации незаконных мигрантов. Вместе с тем, на 185 миллионов долларов сокращается финансирование оборонных программ по нераспространению ядерного оружия и на 1,4 миллиарда долларов — финансирование Инженерного корпуса армии США, которое использовалось для проектов борьбы с последствиями ураганов и наводнений.