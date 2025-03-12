«Разводка» или последняя надежда Киева: как на фронте отреагировали на идею прекратить огонь

По словам некоторых из них, соглашение Вашингтона и Киева не более, чем уловка Украины, чтобы протянуть время, перевооружиться и возобновить конфликт. Они высказали опасение, что интересы России в этом процессе не учитываются, а любые переговоры и договоренности с Киевом вновь закончатся обманом. Подробнее о реакции военкоров на соглашение США и Украины о 30-дневном перемирии — в материале URA.RU.