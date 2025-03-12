Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина готова на «полное прекращение огня», заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами.
«Со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо», — сказал Трамп.
Напомним, накануне в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций Киева и Соединённых Штатов. В них приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц.
Киев представили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, а также министр обороны Украины Рустем Умеров.
Украинская сторона приняла предложение Вашингтона по введению режима прекращения огня, речь идёт о перемирии на 30 дней. Соединённые Штаты отменили приостановку в обмене разведданными, а также утвердили возобновление поставок вооружения для ВСУ.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что результатом урегулирования украинского конфликта должно стать не «краткое перемирие», а долгосрочный мир.
Ранее Трамп заявил, что может вновь пригласить Зеленского в Белый дом.