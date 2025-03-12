Москва не имеет интереса в продолжении конфликта на Украине и не позволит себя обмануть. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью ТАСС.
«Мы анализируем и отдаем себе отчет в том, что украинская сторона за считанные часы до начала обсуждения мирных инициатив совершила самую масштабную атаку с помощью дронов на российские мирные города, подвергая угрозе и лишая жизни наших граждан», — пояснил Шеремет.
Он также пояснил, что именно поэтому Россия не питает иллюзий относительно прошедших переговоров в Джидде между представителями США и Украины, рассматривая их в качестве сложного и долгосрочного процесса, направленный на достижение стабильного, а не временного мира, который бы отвечал интересам лишь одной из сторон.
Накануне лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко потребовала прекратить конфликт после слов главы разведки ФРГ Бруно Каля. При этом конфликт должен быть урегулирован максимально справедливым способом.