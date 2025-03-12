Депутат Шеремет: РФ не позволит себя обмануть в прекращении конфликта на Украине

Он также пояснил, что именно поэтому Россия не питает иллюзий относительно прошедших переговоров в Джидде между представителями США и Украины, рассматривая их в качестве сложного и долгосрочного процесса, направленный на достижение стабильного, а не временного мира, который бы отвечал интересам лишь одной из сторон.