Politico: Келлог отодвинут от попыток урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог фактически отодвинут в Вашингтоне от переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета Politico.
Она акцентирует внимание на то, что Келлог, официально занимающий должность помощника и спецпосланника президента США, не присутствовал на состоявшихся ранее в тот же день американо-украинских переговорах в Джидде (Саудовская Аравия). «Его отсутствие там подчеркивает, что он оттеснен в сторону», — говорится в публикации. Этот вывод подкреплен ссылками на «некоторых должностных лиц администрации» США, а также «нескольких внешнеполитических экспертов из числа республиканцев, неофициально консультирующих команду президента» Дональда Трампа. Действующий американский лидер представляет Республиканскую партию США.
«Роль Келлога поставлена под очень большое сомнение. Неясно, почему президент не примет на этот счет окончательное решение. И без того слишком много ключевых действующих лиц, плюс [спецпредставитель Трампа Стив] Уиткофф, пытаются играть роль героя, который положит конец войне. Келлог плетется за остальными, усиливая неразбериху вокруг того, кто чем занимается», — сказал газете представитель американской администрации.
В статье отмечается, что предполагаемое отстранение Келлога от дел рассматривается как рост влияния того крыла американской администрации, которое скептически смотрит на продолжение поддержки Киева Вашингтоном и в которое входят прежде всего вице-президент Джей Ди Вэнс и кандидат на пост заместителя министра обороны по политическим делам Элбридж Колби.
Однако заместитель директора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джеймс Хьюитт заверил, что Келлог «остается ценной частью команды» Трампа, особенно когда дело касается «переговоров с европейскими союзниками». «Президент Трамп использует таланты многих должностных лиц администрации высокого ранга, чтобы содействовать мирному прекращению войны на Украине», — сказал Хьюитт.
Между тем близкий к Келлогу источник утверждал, что тот часто контактирует напрямую с Трампом и «ни на кого другого не работает». Этот источник отрицал, что Келлога фактически списали. Такие предположения он объяснил межклановой борьбой в вашингтонском бюрократическом аппарате. Этот источник также сказал, что у Келлога самые лучшие из всех представителей администрации США отношения с Владимиром Зеленским.