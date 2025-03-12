Politico: Келлог отодвинут от попыток урегулирования на Украине

Между тем близкий к Келлогу источник утверждал, что тот часто контактирует напрямую с Трампом и «ни на кого другого не работает». Этот источник отрицал, что Келлога фактически списали. Такие предположения он объяснил межклановой борьбой в вашингтонском бюрократическом аппарате. Этот источник также сказал, что у Келлога самые лучшие из всех представителей администрации США отношения с Владимиром Зеленским.