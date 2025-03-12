Хуситы возобновили атаки на израильские суда в Красном и Аравийском морях

Сариа также отметил, что решение было принято после истечения срока, предоставленного посредникам для давления на Израиль с целью открытия контрольно-пропускных пунктов на границе сектора Газа. Хуситы настаивают на том, что их действия будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не выполнит это требование.