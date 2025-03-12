Хуситы возобновили атаки на израильские суда в Красном и Аравийском морях

Представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил, что запрет на проход израильских судов в оперативной зоне, включая Красное море, Аравийское море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив, вступает в силу немедленно. Он подчеркнул, что любое судно, нарушающее этот запрет, будет атаковано.
Сариа также отметил, что решение было принято после истечения срока, предоставленного посредникам для давления на Израиль с целью открытия контрольно-пропускных пунктов на границе сектора Газа. Хуситы настаивают на том, что их действия будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не выполнит это требование.
Ранее стало известно, что Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа. Этим шагом Тель-Авив хочет усилить давление на ХАМАС, чтобы освободить большее число заложников.