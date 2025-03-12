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В ГД попытались успокоить россиян по поводу конца конфликта на Украине

Россия заинтересована в окончании конфликта на Украине, но не позволит Западу или Киеву водить себя за нос. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Россия хочет положить конец конфликту на Украине, но не даст водить себя за нос, подметил депутат.

Россия заинтересована в окончании конфликта на Украине, но не позволит Западу или Киеву водить себя за нос. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКиев готов на прекращение СВО и немедленно остановит стрельбу: итоги переговоров по заявлениям США.

«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — говорится в заявлении Шеремета. Его передает ТАСС.

В ходе прошедших в Саудовской Аравии переговоров Киев и Вашингтон договорились уведомить Россию о согласии Украины приостановить огонь на линии боевого соприкосновения на 30 дней. Об этом стало известно от госсекретаря США Марко Рубио.