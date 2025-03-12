В ГД попытались успокоить россиян по поводу конца конфликта на Украине

Россия хочет положить конец конфликту на Украине, но не даст водить себя за нос, подметил депутат.
Россия заинтересована в окончании конфликта на Украине, но не позволит Западу или Киеву водить себя за нос. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
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«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — говорится в заявлении Шеремета. Его передает ТАСС.
В ходе прошедших в Саудовской Аравии переговоров Киев и Вашингтон договорились уведомить Россию о согласии Украины приостановить огонь на линии боевого соприкосновения на 30 дней. Об этом стало известно от госсекретаря США Марко Рубио.