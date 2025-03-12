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Шеремет: Россия не даст себя обмануть в прекращении конфликта на Украине

Россия не хочет продолжать конфликт на Украине, но не позволит себя обмануть. Такую позицию озвучил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Источник: Life.ru

«Мы внимательно анализируем ситуацию и понимаем, что украинская сторона всего за несколько часов до начала обсуждения мирных инициатив провела масштабную атаку дронами на наши мирные города. Это создало угрозу нашим гражданам», — цитирует Шеремета ТАСС.

Депутат также подчеркнул, что эта массовая террористическая атака и сами переговоры выглядят единой цепочкой, направленной на шантаж и запугивание России.

Напомним, после американо-украинских переговоров в Джидде президент США Дональд Трамп высказал надежду, что российский лидер Владимир Путин согласится прекратить боевые действия на Украине. Кроме того, Трамп подтвердил намерение обсудить ситуацию с Путиным на этой неделе.