NYT: США обяжут канадцев регистрироваться при нахождении в стране

Власти Соединённых Штатов обяжут граждан Канады проходить регистрацию при нахождении в США, пишет The New York Times.
По данным источников издания, регистрация потребуется, если житель Канады находится в стране свыше 30 дней.
«США начнут вводить закон, который обяжет канадцев, посещающих страну на 30 дней и более, регистрироваться у местных властей», — говорится в публикации.
Источники подчеркнули, что власти Канады уже получили уведомление об этом.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50 процентов. Кроме того, он потребовал от канадской стороны снизить тарифы на молочную продукцию из США.
Также стало известно, что Трамп вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США.