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В ЕС захотели использовать ИИ для борьбы с обходом санкций против России

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что применение искусственного интеллекта в рамках этой деятельности было бы полезно для таможенных служб ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Европейская комиссия совместно с министрами экономики и финансов стран ЕС обсудила вопросы борьбы с обходом антироссийских санкций и обмена информацией в указанной сфере, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Одной из тем встречи стало возможное применение искусственного интеллекта (ИИ) в этой области.

«Использование искусственного интеллекта могло бы быть очень полезно для работы наших таможенных служб», — уточнил Домбровскис на брифинге.

Напомним, 21 февраля в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции при всех вызовах и сложностях сыграли для России важную стимулирующую роль. Глава государства пояснил, что в условиях давления со стороны Запада российские компании начали чаще взаимодействовать с отечественными специалистами.