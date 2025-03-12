В ЕС захотели использовать ИИ для борьбы с обходом санкций против России

Напомним, 21 февраля в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции при всех вызовах и сложностях сыграли для России важную стимулирующую роль. Глава государства пояснил, что в условиях давления со стороны Запада российские компании начали чаще взаимодействовать с отечественными специалистами.