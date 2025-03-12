Вэнс ответил на критику со стороны его двоюродного брата, воевавшего за ВСУ

Напомним, 9 марта Джей Ди Вэнс написал, что проукраинские активисты напугали его трёхлетнюю дочь. Вице-президент уточнил, что инцидент произошёл во время его прогулки с ребёнком. По словам политика, протестующие начали «бежать» за ними и что-то выкрикивать. Вэнс добавил, что провел беседу с участниками акции, чтобы они «оставили девочку в покое».