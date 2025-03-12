Вэнс ответил на критику со стороны его двоюродного брата, воевавшего за ВСУ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг претензии по Украине, предъявленные его двоюродным братом Нейтом Вэнсом, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.
Критика в адрес политика касалась его позиции по украинскому кризису и отношения к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Вице-президент отметил, что всегда считал своего кузена «самым крутым парнем» среди всех людей, которых он знал.
Джей Ди Вэнс также признался, что сохранил привязанность к родственнику.
«Что касается его критики, то мне неинтересно спорить с ним на публике», — сказал политик, которого цитирует американская газета New York Post.
Вместе с тем вице-президент обратил внимание на то, что двоюродный брат предпринимал безуспешные попытки связаться с ним.
Напомним, 9 марта Джей Ди Вэнс написал, что проукраинские активисты напугали его трёхлетнюю дочь. Вице-президент уточнил, что инцидент произошёл во время его прогулки с ребёнком. По словам политика, протестующие начали «бежать» за ними и что-то выкрикивать. Вэнс добавил, что провел беседу с участниками акции, чтобы они «оставили девочку в покое».