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«Катастрофическая ситуация для ВСУ»: Рогов назвал причины резкого стремления Киева к перемирию

Рогов считает лукавством резкое стремление Украины к перемирию.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отреагировал на заявление представителей киевского режима о готовности к перемирию. Так, Рогов назвал их слова о стремлении прекратить военное противостояние лукавством.

«Резкое желание киевского режима к перемирию и прекращению конфликта — лукавство. Ситуация на передовой для режима Зеленого и его боевиков из ВСУ складывается катастрофическая. Вот именно поэтому Зеленский и захотел срочно перемирия», — пояснил Рогов.

Он также отметил, что США пока не дали никаких гарантий, что ВСУ не воспользуются перемирием для перевооружения, перегруппировки и пополнения своих сил, чтобы впоследствии возобновить атаки на российские регионы.

Ранее в поддержку инициативы о прекращении огня на Украине высказались глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.