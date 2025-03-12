«Когда это произойдёт, Украина с её редкоземельными металлами станет ненужной для Трампа. Он с радостью отдаст её нам, чтобы мы занимались этим токсичным отходом в течение десяти лет, не вмешиваясь больше ни в какие дела», — приводит комментарий Дугина NEWS.ru.