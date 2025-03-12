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Бербок: переговоры США и Киева могут стать «поворотным моментом»

Бербок заявила, что в ФРГ намерены поддерживать народ Украины.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила мнение, что переговоры между Соединёнными Штатами и украинской стороной в Саудовской Аравии могут стать «поворотным моментом» на пути к урегулированию конфликта на Украине.

«Результат переговоров между Украиной и США может стать важным поворотным моментом в стремлении Украины к прочному миру и безопасности. Германия вместе с нашими партнёрами будет поддерживать украинский народ и дальше на этом пути», — заявила она.

Заявление обнародовано в соцсети X*.

Напомним, Киев принял предложение Соединённых Штатов по введению режима прекращения огня на 30 дней.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев лукавит, говоря о перемирии и завершении конфликта на Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.