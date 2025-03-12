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В Хабаровском крае началась подготовка к выборам депутатов Госдумы в 2026 году

В Избиркоме Хабаровского края прошла встреча, посвященная предстоящим в 2026 году выборам депутатов Государственной Думы.

Источник: Избирком Хабаровского края

К обсуждению присоединились председатель Избирательной комиссии края Денис Кузьменко и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва Василина Кулиева. Она входит в состав комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции ЛДПР.

В частности, во время дискуссии стороны коснулись вопроса формирования территориальных избирательных комиссий Хабаровского края. В этом году истекает срок их полномочий, необходимо сформировать новые составы ТИК. Об этом сообщили в пресс-службе Избиркома.