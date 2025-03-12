Крейсер «Варяг» покинул Владивосток для выполнения миссии в АТР

После выхода в Японское море экипажи кораблей приступили к отработке стандартных тренировок, включая отражение атак с воздуха, в том числе от беспилотных летательных аппаратов, а также противодействие безэкипажным катерам условного противника. В рамках предстоящих учений на крейсере «Варяг» и корвете «Совершенный» запланированы мероприятия по поиску и уничтожению подводных лодок противника, а также отработка боевых действий в составе отряда.