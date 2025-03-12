Крейсер «Варяг» покинул Владивосток для выполнения миссии в АТР

Отряд кораблей Тихоокеанского флота, возглавляемый флагманом — крейсером «Варяг», покинул Владивосток, отправившись из бухты Золотой Рог для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в среду, 12 марта, написал Telegram-канал «Тихоокеанский флот».
После выхода в Японское море экипажи кораблей приступили к отработке стандартных тренировок, включая отражение атак с воздуха, в том числе от беспилотных летательных аппаратов, а также противодействие безэкипажным катерам условного противника. В рамках предстоящих учений на крейсере «Варяг» и корвете «Совершенный» запланированы мероприятия по поиску и уничтожению подводных лодок противника, а также отработка боевых действий в составе отряда.
Кроме того, корабли проведут совместные учения с самолётами морской авиации Тихоокеанского флота, что позволит отработать взаимодействие между различными родами войск.