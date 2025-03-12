В Белом доме снова накинулись на журналиста: что случилось на этот раз

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга набросилась на журналиста за попытку якобы «проверить ее знания». Речь идет о представителе агентства Associated Press, который высказал несогласие с подходом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к изменению пошлин. Репортер, задавая вопрос Левитт, высказал предположение, что увеличение импортных пошлин приведет к увеличению налогообложения для американцев.
Левитт назвала «оскорбительной» попытку журналиста якобы «проверить» ее знания экономики и выразила сожаление, что предоставила возможность АР задать вопрос.
«Тарифы — это повышение налогов для стран, которые нас обирают, а для граждан — это снижение налогов. Президент привержен своим обещаниям», — сказала пресс-секретарь.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пригрозила критикующим Трампа СМИ. Подробнее о том, кто такая Кэролайн Левитт, которую Трамп назначил своим пресс-секретарём, читайте здесь на KP.RU.