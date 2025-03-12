Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме снова накинулись на журналиста: что случилось на этот раз

Представитель Белого дома Левитт отчитала сотрудника Ассошиэйтед Пресс.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга набросилась на журналиста за попытку якобы «проверить ее знания». Речь идет о представителе агентства Associated Press, который высказал несогласие с подходом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к изменению пошлин. Репортер, задавая вопрос Левитт, высказал предположение, что увеличение импортных пошлин приведет к увеличению налогообложения для американцев.

Левитт назвала «оскорбительной» попытку журналиста якобы «проверить» ее знания экономики и выразила сожаление, что предоставила возможность АР задать вопрос.

«Тарифы — это повышение налогов для стран, которые нас обирают, а для граждан — это снижение налогов. Президент привержен своим обещаниям», — сказала пресс-секретарь.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пригрозила критикующим Трампа СМИ. Подробнее о том, кто такая Кэролайн Левитт, которую Трамп назначил своим пресс-секретарём, читайте здесь на KP.RU.