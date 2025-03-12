В Белом доме снова накинулись на журналиста: что случилось на этот раз

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга набросилась на журналиста за попытку якобы «проверить ее знания». Речь идет о представителе агентства Associated Press, который высказал несогласие с подходом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к изменению пошлин. Репортер, задавая вопрос Левитт, высказал предположение, что увеличение импортных пошлин приведет к увеличению налогообложения для американцев.