Что будет, если Россия откажется от условий США по Украине

Если Россия откажется от условий США по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине, это приведет к введению новых антироссийских санкций. Подобное мнение в интервью высказал американист Павел Дубравский в разговоре с Lenta.ru.
«[США] будут давить санкциями, например, санкциями в банковском секторе, а также вторичными санкциями для других стран», — пояснил Дубравский.
Эксперт также отметил, что возможным ответом может стать увеличение военной поддержки Украины со стороны Штатов.
11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам.
Накануне обозреватель Евгений Умеренков заявил, что после переговоров с Украиной США начали давить на Россию.