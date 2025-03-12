Киевский режим может пытаться нарушить возможное соглашение о «прекращении огня», чтобы провоцировать Россию, заявил бывший глава аппарата госсекретаря США, полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
Он отметил, что главной проблемой станет не достижение соответствующих договоренностей, а их соблюдение украинской стороной.
«Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х годов: злить Россию. Я думаю, это будет их основная тактика — партизанская», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Уилкерсон также подчеркнул, что накануне переговоров с США киевский режим совершил массированную атаку беспилотников на Москву. По словам отставного военного, таким шагом Киев хотел обвинить Россию в том, что она якобы не хочет перемирия.
Вместе с тем полковник выразил мнение, что прекращение огня было бы выгодно только самой Украине.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим якобы готов на «полное прекращение огня». Перед этим в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и Соединённых Штатов. Американскую делегацию на встрече представляли госсекретарь США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц.