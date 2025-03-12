Полковник Уилкерсон: Киев может нарушить договоренности о прекращении огня

«Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х годов: злить Россию. Я думаю, это будет их основная тактика — партизанская», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue Works.