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ЦТАК: сброс бомб на деревню показывает опасность учений США и Сеула

Корейский полуостров является «местом, где существует опасность ядерного противостояния».

Сброс авиабомб на деревню в Южной Корее демонстрирует опасность манёвров Freedom Shield, сообщает ЦТАК.

«Хотя подобного рода ошибки — привычное для вооружённых сил США и Республики Корея дело, нужно помнить, что это произошло близко к южной границе республики. Нет необходимости пояснять, как складывалась бы ситуация, если бы хотя бы одна бомба оказалась немного севернее нашей границы», — говорится в публикации.

В материале северокорейского агентства также сказано, что Корейский полуостров является «местом, где существует опасность ядерного противостояния».

Напомним, бомбы были сброшены на деревню Ногок в ходе учений Соединённых Штатов и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что травмы получили не менее 15 гражданских и не менее 14 южнокорейских военных.