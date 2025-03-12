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Российско-индийские военные учения «Индра-2025» обсудили в Хабаровске

Участники обсудили состав сил и средств большой тренировки военных.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Хабаровске прошла первая планирующая конференция совместного российско-индийского учения «Индра-2025». В ходе заседания стороны обсудили основные вопросы организации и планирования большой тренировки войск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на штаб Восточного военного округа.

Военные из двух стран обсудили, когда и где будут проходить учения, а также кто в них будет участвовать. Встреча прошла по видеосвязи. От России на ней были военные из Восточного военного округа, которыми руководил полковник Иван Тараев.

— Подобные учения нацелены на укрепление военного сотрудничества двух государств и подтверждают решимость совместных действий в решении задач по борьбе с террористической угрозой, — отметили в пресс-службе Восточного военного округа.