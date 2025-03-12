Российско-индийские военные учения «Индра-2025» обсудили в Хабаровске

В Хабаровске прошла первая планирующая конференция совместного российско-индийского учения «Индра-2025». В ходе заседания стороны обсудили основные вопросы организации и планирования большой тренировки войск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на штаб Восточного военного округа.
Военные из двух стран обсудили, когда и где будут проходить учения, а также кто в них будет участвовать. Встреча прошла по видеосвязи. От России на ней были военные из Восточного военного округа, которыми руководил полковник Иван Тараев.
— Подобные учения нацелены на укрепление военного сотрудничества двух государств и подтверждают решимость совместных действий в решении задач по борьбе с террористической угрозой, — отметили в пресс-службе Восточного военного округа.