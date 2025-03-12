Игорь Кобзев: В вопросах сохранения семьи необходимо организовать скоординированную командную работу

«Главное — помочь семье справляться с трудностями, которые у нее возникли. Важно, чтобы такая семья не боялась обратиться за помощью. Главная задача нашего проекта — убрать барьеры между властью и семьей. Чтобы в случае, когда требуется помощь, семья знала, куда пойти, к кому обратиться. Тогда и детям будет хорошо в семье, и сама семья будет чувствовать себя уверенно», — сказала Татьяна Афанасьева.