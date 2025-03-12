Игорь Кобзев: В вопросах сохранения семьи необходимо организовать скоординированную командную работу

Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, на встрече обсудили реализацию специального проекта «Вызов» и промежуточные результаты работы.
Специальный проект «Вызов» реализуется по поручению президента Владимира Путина в рамках расширения стратегической программы «Дети в семье». Исполнение этого проекта стоит на личном контроле Губернатора Иркутской области, результаты будут доложены в июне 2025 года Президенту Российской Федерации.
«Для меня принципиально важно услышать не только о достигнутых положительных результатах реализации проекта, но и о тех проблемах, которые сегодня его тормозят и требуют дополнительного внимания. В вопросах сохранения семьи необходимо организовать скоординированную командную работу. Только так мы сможем объединить силы для оказания помощи семьям с детьми в целях их сохранения и недопущения помещения детей в организации», — отметил Игорь Кобзев.
Как рассказала внештатный советник Губернатора — региональный куратор специального проекта «Вызов» Юлия Василькова, цель специального проекта «Вызов» — снижение числа детей, проживающих в социальных учреждениях. Созданы муниципальные межведомственные консилиумы по обоснованности помещения детей в учреждения со стационарной формой пребывания. В 2025 году проведено 77 муниципальных консилиумов, на которых рассмотрено 105 случаев семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. За два месяца текущего года 223 ребенка вернулись в семьи, восемь родителей восстановлены в родительских правах, четырем родителям отменили ограничения в родительских правах, пяти семьям оказана адресная помощь.
«Главное — помочь семье справляться с трудностями, которые у нее возникли. Важно, чтобы такая семья не боялась обратиться за помощью. Главная задача нашего проекта — убрать барьеры между властью и семьей. Чтобы в случае, когда требуется помощь, семья знала, куда пойти, к кому обратиться. Тогда и детям будет хорошо в семье, и сама семья будет чувствовать себя уверенно», — сказала Татьяна Афанасьева.