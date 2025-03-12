Боевые корабли РФ, Ирана и Китая отработали освобождение захваченного судна

Напомним, совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности — 2025» начались в акватории недалеко от Чабахара 10 марта. Ранее также появилась информация о том, что в 2026 году совместные военные манёвры проведут РФ и Индонезия. Прошлые учения двух стран состоялись в 2024 году в Яванском море.