Боевые корабли РФ, Ирана и Китая отработали освобождение захваченного судна

Корабли ВМФ России, а также ВМС Ирана и Китая в ходе учений «Морской пояс безопасности — 2025» отработали поиск и освобождение захваченного судна в Оманском заливе, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Российскую сторону на учениях представляют корветы “Резкий”, “Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов”, а также средний морской танкер “Печенга” Тихоокеанского флота», — уточнили в ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что экипажи кораблей провели дневные и ночные стрельбы по целям, которые имитировали безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника. По информации ведомства, в ходе манёвров также были задействованы палубные вертолёты.
Их использовали для разведывательного поиска, наведения на цели и доставки штурмовых групп на условно захваченные суда. После боевые корабли вернулись в иранский порт Чехбехар для подведения итогов учений и участия в церемонии их закрытия.
Напомним, совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности — 2025» начались в акватории недалеко от Чабахара 10 марта. Ранее также появилась информация о том, что в 2026 году совместные военные манёвры проведут РФ и Индонезия. Прошлые учения двух стран состоялись в 2024 году в Яванском море.