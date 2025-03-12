Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев

«Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя госдепа, “Трамп поставил Зеленского на место”. Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) — на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне», — добавил Косачев.