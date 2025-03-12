Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев

Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
«Результаты американо-украинских переговоров в Джидде свидетельствуют только об одном: сюжет “хвост виляет собакой” в исполнении Зеленского с (президентом США Дональдом) Трампом, в отличие от (экс-президента США Джо) Байдена, совершенно точно не проходит», — написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его мнению, условия на переговорах — американские, а не украинские, а украинцы соглашаются с тем, что им говорят.
«Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя госдепа, “Трамп поставил Зеленского на место”. Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) — на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне», — добавил Косачев.
Сенатор однако подчеркнул, что важно не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать им возможность продвигаться.