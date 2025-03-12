«Соглашения пишутся на передовой»: в Совфеде объяснили, на чьих условиях будут договоренности по Украине

Какими бы ни были договоренности по разрешению конфликта на Украине, базироваться они будут на условиях России. Об этом в Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.