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«Соглашения пишутся на передовой»: в Совфеде объяснили, на чьих условиях будут договоренности по Украине

Сенатор Косачев: любые договоренности по Украине будут на условиях РФ, а не США.

Источник: Комсомольская правда

Какими бы ни были договоренности по разрешению конфликта на Украине, базироваться они будут на условиях России. Об этом в Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

«И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на передовой. Что должны понимать и в Вашингтоне», — отметил политик.

А пока же самое главное, уверен сенатор, не мешать сторонними комментариями переговорам Москвы и Вашингтона, и дать переговорщикам поработать.

Ранее украинская сторона выразила готовность принять предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного прекращения огня в зоне вооруженного конфликта.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт будет продолжаться. По его словам, это произойдет, если Россия не согласится на предложение о прекращении огня.

Президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Москву не устраивает перемирие или приостановка огня, как этого хочет Запад. России нужно окончательное разрешение конфликта.