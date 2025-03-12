«Соглашения пишутся на передовой»: в Совфеде объяснили, на чьих условиях будут договоренности по Украине

Какими бы ни были договоренности по разрешению конфликта на Украине, базироваться они будут на условиях России. Об этом в Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
«И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на передовой. Что должны понимать и в Вашингтоне», — отметил политик.
А пока же самое главное, уверен сенатор, не мешать сторонними комментариями переговорам Москвы и Вашингтона, и дать переговорщикам поработать.
Ранее украинская сторона выразила готовность принять предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного прекращения огня в зоне вооруженного конфликта.
Вместе с тем, президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт будет продолжаться. По его словам, это произойдет, если Россия не согласится на предложение о прекращении огня.
Президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Москву не устраивает перемирие или приостановка огня, как этого хочет Запад. России нужно окончательное разрешение конфликта.