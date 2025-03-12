В Госдуме напомнили, что Россия не заинтересована в продолжении конфликта на Украине

Шеремет отметил, что такие действия выглядят как попытка шантажа и запугивания России. Он также добавил, что Москва не питает иллюзий относительно переговоров между Киевом и Вашингтоном, рассматривая их как сложный и долгий процесс, направленный на достижение устойчивого мира, а не временного решения в интересах одной стороны.