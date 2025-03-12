Россия не заинтересована в продолжении конфликта на Украине, но не допустит попыток ввести себя в заблуждение. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что Украина незадолго до обсуждения мирных инициатив провела масштабную атаку с использованием дронов, угрожая жизни российских граждан.
«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.
Шеремет отметил, что такие действия выглядят как попытка шантажа и запугивания России. Он также добавил, что Москва не питает иллюзий относительно переговоров между Киевом и Вашингтоном, рассматривая их как сложный и долгий процесс, направленный на достижение устойчивого мира, а не временного решения в интересах одной стороны.
Депутат подчеркнул, что Россия всегда последовательна в своих действиях и не допустит безнаказанных террористических актов, направленных против себя или своих союзников.
Накануне киевский режим совершил массированную атаку беспилотниками по Москве и Московской области. В результате агрессии со стороны ВСУ погибли три мирных жителя. Боевики киевского режима наносили удары с трех регионов Украины. Они запускали по 6−12 дроном за раз. В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на вторник, 11 марта, сбили 337 беспилотников украинской армии над российской территорией.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что ответственность за массовую атаку беспилотников на Россию лежит на всех государствах, которые продолжают снабжать преступный киевский режим вооружением. В ведомстве подчеркнули, что это, в свою очередь, содействует безжалостным действиям Украины по отношению к гражданским жизням.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что атака дронов ВСУ на Москву и Московскую область — это сигнал для Запала о том, что тот монстр, которого они воспитывали, кормили, поили, снаряжали, давали бесконтрольно оружие и посыпали все это деньгами, теперь будет иметь дело с таким абсолютно сорвавшимся с цепи безумием.
Прежде президент России Владимир Путин выступил с заявлением о проходящих переговорах между Москвой и Вашингтоном по проблематике украинского конфликта. Глава государства отметил, что нынешние переговоры — результат побед и доблести российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.