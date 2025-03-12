Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Косачёв: любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что реальные соглашения по-прежнему пишутся на фронте.

Источник: Аргументы и факты

Любые договоренности по украинскому вопросу будут достигнуты на условиях, выдвинутых Москвой, а не Вашингтоном, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Так он прокомментировал переговоры американской и украинской делегаций, состоявшиеся в Саудовской Аравии.

«Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) — на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне», — написал российский сенатор в своём Telegram-канале.

По словам парламентария, сейчас Украина соглашается с тем, что ей диктуют США. При этом, как отметил Косачёв, с Россией процесс будет идти по-другому, поскольку в рамках конфликта она ведёт наступление.

Вице-спикер СФ подчеркнул, что необходимо не препятствовать российско-американским переговорам сторонними высказываниями и важно дать возможность этому диалогу развиваться.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи в Саудовской Аравии киевский режим опубликовал совместное заявление Украины и Вашингтона, в котором говорится о готовности украинской стороны принять инициативу США о введении режима прекращения огня на 30 дней.

Напомним, 9 марта российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет никому уступать в ситуации на Украине. Он уточнил, что России нужен вариант мира, который бы устраивал и гарантировал РФ спокойствие на длительную историческую перспективу.